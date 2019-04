Dünya əhalisinin sayı açıqlanıb

2019-cu ildə dünyada əhalinin sayı 7,7 milyarda çatıb, 2050-ci ilə qədər isə bu rəqəm daha 2 milyard arta bilər.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə BMT-nin hesabatında deyilir.

Hesabatda bildirilir ki, əhalinin artım tempi azalsa da, davam edir. XXI sərin sonuna qədər planetdə 11 milyard əhalinin yaşayacağı proqnozlaşdırılır.

Hesabata əsasən şəhər əhalisinin sayı yaxın 30 ildə hazırki 56 faizdən 68 faizə qədər artacaq. Hazırda orta ömür müddəti 72,3 ildirsə, 2030-cu ilə qədər bu göstərici 74,3 il olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.