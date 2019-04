"Mançester Yunayted"in sabiq baş məşqçisi Joze Mourinyo "Bavariya"ya keçəcəyi barədə yayılan iddialara münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın "Record"a istinadən yaydığı xəbərə görə, o deyib: "Almaniyada hələ işləməmişəm. Niyə də olmasın? Baxaq, necə olacaq".

O, çalışdıracağı yeni klubla üçüncü dəfə Çempionlar Liqasının kubokunu udmağı və beş müxtəlif liqada beşinci çempionluğu qazanmağı istədiyini də vurğulayıb.

