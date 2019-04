Əlcəzair prezidenti Əbdüləziz Buteflika istefa verdiyini bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Buteflika bu gün Konstitusiya Şurasının prezidentini rəsmən dövlət başçısı səlahiyyətlərini dayandırdığı barədə məlumatlandırıb.

