"Vilyarreal" - "Barselona" matçında 8 qol

İspaniya La Liqasında 30-cu turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lider "Barselona" səfərdə "Vilyarreal"la qarşılaşıb. Oyun 4:4 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

La Liqada turnir cədvəlinə 70 xalla "Barselona" başçılıq edir. "Atletiko" 62 xalla 2-ci, "Real" 57 xalla 3-cü, "Xetafe" 47xalla 4-cü, "Alaves" 44 xalla 5-cidir. "Vilyarreal" 30xalla 17-ci pillədə qərarlaşıb.

"Vilyarreal" - "Barselona" - 4:4

Qollar: Çukvueze, 23, Ekambi, 50, İborra, 62, Bakka, 80 - Koutinyo, 12, Malkom, 16, Messi, 90, Suares, 90+3

Qırmızı vərəqə: Alvaro Qonsales, 86 ("Vilyarreal")

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.