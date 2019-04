Balinanın mədəsindən çıxanlar hər kəsi şoka saldı - VİDEO

İtaliyanın Sardiniya adasının sahillərində mədəsində 22 kiloqramadək plastik tullantı olan ölü balina aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın ətraf mühit və dəniz ehtiyatlarının mühafizəsi naziri Serco Kosta özünün sosial şəbəkədəki səhifəsində yazıb.

O, qeyd edib ki, tədqiqat zamanı balinanın mədəsindən mindən çox plastik stəkan, butulka və paket çıxarılıb.

Nazir bildirib ki, bu kimi halların qarşısını almaq üçün sahildə yerləşən şəhərlərdə plastik qabların istifadəsi qadağan olunmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.