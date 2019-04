Kamaz 31 yaşlı piyadanı vurub - ÖZƏL

Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsi ərazisində Kamaz piyadanı vurub.

Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, 31 mart 2019-cu il tarixdə Bakı-Qazax avtomobil yolunun Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsi ərazisindən keçən 69,9-cu km-də piyada 1988-ci il təvəllüdlü, Qaradağ rayonu Ümid qəsəbəsində yaşayan Qurbanova Əfsanə İrzəval qızının Daşkəsən rayon sakini Sadıqov Məzahir Qüdrət oğlunun idarə etdiyi Kamaz-5511 markalı 16-BA-660 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə vurulması müəyyən edilib.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

