“NATO üzvü olan ölkələr üzərlərinə daha böyük məsuliyyət götürməlidir” – Tramp

ABŞ prezidenti Donald Tramp və NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq Ağ Evdə keçirdikləri görüşdən sonra birgə mətbuat konfransı keçiriblər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Tramp bildirib ki, vəzifəyə gələndən sonra NATO ilə əlaqələrdə böyük irəliləyiş əldə ediblər.

Tramp NATO üzvü olan ölkələrin üzərinlərinə daha böyük məsuliyyəti götürməli olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, bu məsələ ilə bağlı təkidlərindən sonra üzv ölkələr NATO-ya 10 milyardlarla dollar dəstək göstərib: “Mən vəzifəyə gələndən bəri bu rəqəm daha sürətli şəkildə artır. 140 milyard dollar əlavə pul toplamışıq və 2020-ci ilə qədər daha 100 milyard dollar da toplamaq istəyirik”.

Tramp, NATO ölkələri arasında xüsusilə Almaniyaya işarə edərək bildirib ki, Angela Merkel üzərinə kifayət qədər məsuliyyət götürüb.

Stoltenberq də NATO-ya güclü bağlılığına və problemlərin həllində göstərdiyi liderliyə görə Trampa təşəkkür edib.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

