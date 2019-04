Azərbaycanlı Messi görənləri heyrətləndirir - VİDEO

Görənlər onu argentinalı futbol ulduzu Lionel Messiyə oxşadır. Lakin o, azərbaycanlı Röyal Ağamalıyevdir.



Fiziki görkəmi etibarilə Messiyə oxşarlığı onu Azərbaycanda xeyli məşhurlaşdırıb. Hətta onu əsl Messi sanıb, onunla şəkil çəkdirənlər də olur.



Saç düzümü, saqqalı, üz cizgiləri, hətta boyu eynilə Messiyə bənzəyir. 30 yaşlı Röyal Ağamalıyev "Barselona" klubunun ulduzu Messiyə olan oxşarlığı ilə hər kəsin diqqətini çəkir.



Röyal peşəkar futbolçu olmasa da, futbola böyük marağı var. O deyir ki, topla çox məharətlə davranır. Elə ona görə də dostları ilə tez-tez futbol oynayır.



Azərbaycanlı Messinin ən böyük arzusu isə argentinalı oxşarı ilə görüşməkdir. Röyal sosial şəbəkə vasitəsilə Messi ilə əlaqə qurmağa da çalışıb.



Röyal özü futbolçu ola bilməsə də, gələcəkdə övladının peşəkar futbol ilə məşğul olmasını istəyir.



Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir:

