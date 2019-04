“Türkiyə ilə razılığa gələcəyimizə ümid edirəm” – ABŞ-ın Baş Qərargah rəisi

ABŞ-ın Baş Qərargah rəisi, general Cozef Danford Türkiyə ilə bağlı məsələyə şərh verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Pentaqonda jurnalistlərin suallarını cavablandıran Danford, Türkiyənin “S-400” alması ilə bağlı suala cavabında deyib: “Bildiyiniz kimi, “S-400” və “F-35” məsələsi çox qarışıq mövzudur. Bunlar bir-birinə fərqli olan sistemlərdir. Ancaq hələ də məsafə qət etməyə çalışırıq və Türkiyə ilə bir razılığa gələcəyimizə ümid edirəm. Bu səbəbdən də hələ də vaz keçməmişik”.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

