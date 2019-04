"Azərbaycanda ən varlı aktyorlar onlardır" - Video

Azərbaycanda ən varlı aktyorların adı açıqlanıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Elgiz Əkbər İnstaqram səhifəsində paylaşım edib. O bildirib ki, bu açıqlamanı əməkdar artist Dilarə Əliyeva, aktyor Nicat Rəhimov və digər qonaqlar bildirib.

Elgiz paylaşımında dörd aktyorun adını qeyd edib:



"Aktyor dostlarımızın bildirdiyinə görə, Azərbaycanda ən zəngin aktyor xalq artisti Ramiz Novruz, əməkdar artistlər Coşqun Rəhimov, Rafael İsgəndərov, aktyor Elməddin Cəfərovdur. Allah, bu siyahını daha uzun etsin".

