YPX-nın əməkdaşı uşağın həyatını xilas etdi -FOTO

“Ötən gecə bir uşağın halı pisləşir və təcili tibbi yardım çağırırlar. Ancaq təcili yardım gec gəlir. Bunu görən valideyn yol qırağına çıxaraq 99 YP 507 nömrəli yol patrol xidmətinin əməkdaşına yaxınlaşaraq ona kömək etməsini xahiş edir və həmin YPX əməkdaşı yolu açıb valideyinə kömək edərək həmin uşağı valideyini ilə birlikdə xəstəxanaya qədər müşahidə edib. Çətin durumda olan uşağı xəstəxanaya vaxtında çatdırır. Xəstəyə həkimlər vaxtında müdaxilə edərək uşağın həyatını xilas edə biliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda bütün sosial şəbəkə istifafəçiləri həmin YPX əməkadşının fədakarlığını öz səhfələrində paylaşırlar.

Qeyd edək ki, həmin YPX əməkdaşı baş inspektor Rafiq Alıyevdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.