Cari il mart ayının 31-nə keçən gecə Yevlax rayonunun Aran qəsəbəsi ərazisində 255 metr uzunluğunda qaz borusunun kəsilərək oğurlanmasına cəhd göstərilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a Yevlax RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğa cəhd göstərməkdə şübhəli bilinən şəhər sakinləri T.Bərxudarov və K.Şükürov saxlanılıblar.

