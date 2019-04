Müğənni Damla avtobusların birində görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Damlanın avtobuda olan görüntüsünü prodüseri Şamil şəxsi “İnstagram” hesabında paylaşıb.

Müğənninin “maraqlıdır, heç gözləmədiyim ab-havadır” sözləri sosial media istifadəçiləri tərəfindən qınanılıb və tənqid olunub.

Video qısa müddət ərzində sosial medianın gündəminə düşüb.

Damlanın sözügedən görüntüsünü təqdim edirik:

