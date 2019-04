İranda 2 həftədən çoxdur davam edən daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 63-ə çatıb. 500-ə qədər yaralı var.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakətdən daha çox Şiraz, Gülüstan, Mazandaran və digər bölgələr zərər görüb. Hakim dairələr daşqınlardan ziyan çəkən 5300 nəfəri yardımlarla təmin edib.

Fəsadların aradan qaldırılması üçün hərbçilər də cəlb olunub. 67 kəndin sakinləri təxliyə edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

