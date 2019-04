"Atletiko"nun futbolçusu Alvaro Morata zədələnib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, o, La Liqanın 30-cu turunda "Jirona"ya qarşı matçda topuğundan zədə alıb. Bu səbəbdən ispan hücumçu komandasının bugünkü məşqini buraxıb.

İspaniya mətbuatı Moratanın ölkə çempionatının növbəti turunda "Barselona" ilə matçı böyük ehtimalla buraxacağını yazıb.



Qeyd edək ki, "Barselona" - "Atletiko" görüşü aprelin 6-ı keçiriləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.