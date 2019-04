Bankdan kredit götürüb seçkilərdə namizədliyini irəli sürdü - Topladığı səs ŞOK ETTİ / VİDEO

Türkiyədə martın 31-də keçirilən bələdiyyə seçkilərində namizədliyini irəli sürən Fikrət Gülbağo adlı şəxsin topladığı səs onu olduqca məyus edib. Məsələ burasındadır ki, o seçki kampaniyası üçün bankdan 30 min TL kredit götürüb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, böyük ümidlərlə seçkilərə qatılan türkiyəli cəmi 14 səs toplayıb. Əslində onun az səs toplayacağı əvvəldən də məlum idi. Çünki Fikrətin təşkil etdiyi mitinqlərə heç kim qatılmırdı.

Bununla belə, namizədliyini Dənizli vilayətinin Qala rayonunda irəli sürən türkiyəli qalib gələcəyinə əminliyini ifadə edirdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

