Günün ulduz falı - 4 APREL

Qoç – işdəki gələcəyinizi necə gördüyünüzü düşünün.

Heç bir perspektivi olmayan məsələlərdən imtina edin, puç xülyaları unudun.

Yaxşı pul əvəzinə vəd verilən yerdə qalmağınız zəifliyiniz, fatumla barışmağınızdır.

Yaxın ətrafınızdakı insanlar və ailə üzvləriniz qərarınızı pisləyə bilər.

Eyb etməz, sadəcə, intuisiyanızın dediyinə qulaq verin.

Bu gün tanış olacağınız insanlar sizi anlamırlar. Onlarla ünsiyyətdə həssas və sayıq olun.

Münasibətlərin rəvan, harmonik olmasına çalışın.

Buğa – son vaxtlar əldə etdiyiniz bilik və bacarıq bu gün karınıza gələcək. Təcrübədən yararlanmaqdan çəkinməyin.

İşdə eksperimentlər, çoxdan bəri sizi narahat edən problemin həllinin yeni variant və metodlarının axtarışı üçün əlverişli zamandır.

İşgüzar məsələləri müzakirə edin. Diskussiyalar konstruktiv olacaq.

Əks cins mənsubu sizinlə maraqlanacaq.

Lakin romantikaya qapılmayın. Həmin şəxsin sizin üçün nə dərəcədə maraqlı olduğunu düşünün. Usandırıcı ünsiyyətindən sonradan qurtulmağın çox çətin olacağı insanla təmas riski var.

Əkizlər – söhbətlər, xüsusilə də maraqlı olmayan müzakirələr xeyli vaxt alır. Belə söhbətlərdən yayının. Amma sərt olmayın, çünki söhbətə qatılanlar işiniz asılı olduğu adamlardan biridir.

Rəhbərliklə dil tapın, acıdil olmayın.

Yaradıcılıq potensialı yüksəkdir. İdeyalar da pis deyil, amma onların arasında nisbətən real olanı seçin.

Yaşamınızda köklü dəyişikliklər etməyin vaxtı çatmayıbmı?

Xərçəng – eksperimentlər üçün əla gündür. Anı hiss edin, qərar qəbulu və ya əhəmiyyətli addım üçün uğurlu vaxtı müəyyənləşdirməyə çalışın.

Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizi təəccüblə izləyəcəklər. Onlar düşünürlər ki, yanlış qərar veribsiniz və uğursuzluğa düçar olacaqsınız. Fəqət, seçdiyiniz taktika səhihdir.

Günün ikinci yarısı dəvət aldığınız yerə yollanmaq, dostlarla görüş, relaks üçün yaxşıdır. Yeni tanışlıqlar və ya tanışlarla əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istisna deyil.

Şir – çalışdığınız insanları dürüst qiymətləndirin. İfrat inam və etibar kimi, sizə yardım etmək istəyən şəxsə şübhə ilə yanaşmaq yersizdir. İş və ya şəxsi həyatla bağlı mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün əlvreişli gün deyil. Münaqişə riski böyükdür.

Yaşam tonusunun səviyyəsi yüksəkdir. Enerjili, aktiv, qətiyyətli olun. Ev işlərini həll etmək, ya da yeni işə başlamaq olar.

Axşam saatlarını təmiz havada keçirin.

Qız – malliyyə itkiləri, uğursuz alış-veriş zamanıdır. Ciddi və genişmiqyaslı işə başlamaq istəyirsinizsə, yardımçı olacaq insanı müəyyənləşdirin.

Gərəksiz, perspektivsiz, puç xəyallara, mənasız vədlərə aldanmayın.

Uzunmüddətli kursa yazılmayın, tam bəlli olmayan sifarişi qəbul etməyin.

Səfər və ya səyahət üçün əla gündür. Şərait və mühit dəyişikliyi əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Maraqlı tanışlıqlar istisna deyil.

Uşaqlar və azyaşlı qohumlarla ünsiyyətdə gülərüz, həssas olun.

Tərəzi – pullarınızı ağılla, məntiqlə xərcləyin. Alış-verişdə hərisliyə və ya emosionallığa qapılmayın. Maliyyə durumunuz qəflətən yaxşılaşa bilər.

Böyük məbləğdə pul almağınız mümkündür. Yaxud da sərfəli anlaşma, işlə bağlı cazibədar təkliflər istisna deyil.

Uzunmüddətli planların hazırlanması üçün əlverişli gündür.

O planlardan birini reallaşdırmağa başlayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan biri ideyanızı reallaşdırmaqda sizə yardımçı olacaq.

Günün ikinci yarısı qələbələr vaxtıdır.

Əqrəb – bir yerdə oturmaq istəmirsiniz. Macəra və sərgüzəşt arayırsınız. Yeknəsəklikdən qurtulmaq, rutin işlər əvəzinə maraqlı prosesə başlamaq naminə düşünülməmiş addım atmayın.

Yaranan problemləri dərhal həll etməyə çalışın. Həmin müşküllərin çözümü maraqlı olay olmasa da, səy göstərin.

Bu gün romantik münasibətlər başlana bilər.

Onlar parlaq, amma qısamüddətlidir. Çoxdan görmədiyiniz dostunuz axşam saatlarında sizə zəng edəcək, ya da yanınıza gələcək.

Oxatan – bu gün faydalı və maraqlı işləyə bilərsiniz. Əsas odur ki, sizi kimsə yolunuzdan sapdırmasın. Qarşınıza qoyduğunuz məqsəddən yayınmayın. Təzyiqə dözərək haqlarınızın tapdanması ilə barışmayın.

Mühüm qərarları təkbaşına qəbul edin. Yaxın ətrafınızdakı insanların məsləhətləri yararsızdır.

Psixoloji problemlərinizi həll edin, irəliyə doğru hərəkətə mane olan daxili sədləri aşın.

Qüvvənizə inanın, çünki ən çətin məsələnin öhdəsindən gələ bilərsiniz.

Axşam saatlarında həlim, gülərüz olun. Yaxın bildiyiniz insanlarla ünsiyyətdə mehriban davranın.

Oğlaq – işdə yeniliklər və dəyişikliklər ola bilər. Situasiyanı müşahidə edin. Nüfuzu artan insana gərəkli anda dəstək verməyinizdən perspektiviniz asılıdır.

İşdəki mövqelərini qorumaq üçün çoxdankı tərəfdaş və ya şəriklərdən biri ilə əməkdaşlıqdan imtina məcburiyyəti də yarana bilər.

Günün ikinci yarısında qəbul edəcəyiniz qərarı yaxınlarınız, qohumlarınız və ailə üzvləriniz bəyənməyə bilər.

Qərarınızın səbəbini və mövqeyinizi, plan və ya niyyətinizi açıqlasanız, ciddi problemlər yaranmayacaq.

Dolça – gün yeni işlər və tapşırıqlar, sifarişlər və təkliflər vəd edir. Bir zamanlar yardım etdiyiniz insanlar indi sizə kömək etməyə hazırdır. O insanlara laqeyd yanaşmayın.

Gəlir əldə edə bilərsiniz.

Səfər və səyahət istisna deyil. Olaylar maraqlı məcrada cərəyan edir.

Görüş və müzakirələri, yaşanan situasiyanın təhlilini günün ikirnci yarısına təyin edin.

Vəd verdiyiniz yerə gecikməyin. Dövlət qurumlarına yollansanız, bürokratik əngəlləri göz önünə alın və usanmayın, səbrsizlik etməyin.

Balıqlar – qüvvə və potensialınıza şübhəniz varsa, risk etməyin, uğursuzluğa düçar olmayın. Yerinizdə saymayın, döyüşə atılın.

Qələbə qazanacağınıza əmin olmasanız da, hərəkət edin.

Qorxular və tərəddüdlərin sizi üstələməsinə imkan verməyin. Belə davransanız, günün ilk yarısında irəliləyişə nail olacaqsınız.

Axşam saatlarını sakit ortamda keçirin. Yaxşı musiqiyə qulaq asın, maraqlı filmə baxın. Mənəvi qüvvələrinizi bərpa edin, praktiki işlərlə məşğul olun.

Günün ikinci yarısı ailə həyatı ilə bağlı mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişlidir. / Milli.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.