Anasının canlı-canlı basdırdığı körpəni xilas etdi

Taylandda bir it 15 yaşlı anası tərəfindən canlı-canlı torpağa bastırılan uşağın həyatını xilas edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, uşaq dünyaya gətirdiyini ailəsindən gizlətmək istəyən 15 yaşlı qız yeni doğulmuş körpəsini canlı-canlı torpağa basdırıb.

Taylandın şimalında yerləşən Ban Nong Kham kəndində yaşayan itin sahibi hürərək torpağı eşələyən itin yanına getdikdə yeni doğulmuş körpənin ayağını görüb.

Xəstəxanaya yerləşdirilən və müalicə olunan körpənin sağlamlıq vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib.

İtin sahibi daha əvvəl qəza keçirdiyi üçün ayağının birini itirən iti haqqında “ çox sadiqdir.Sürümü otlatmağa çıxardıqda mənə həmişə kömək edir. bütün kənd əhalisi onu çox sevir” sözlərini deyib.

Xilas olunan körpənin anası uşağını tərk etmək və cinayətə cəhd səbəbilə saxlanılıb.

Polis psixoloji dəstək görən uşaq yaşdakı ananın etdiyi hərəkətdən peşman olduğunu açıqlayıb.

