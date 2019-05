Amerikalı məşhur aktrisa Scarlett Johansson iki ildir sevgili olduğu Colin Jost ilə evlənmək qərarı alıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, aktrisa sevgilisi ilə nişanlanıb. Bu onun üçünçü evliliyi olacaq.

Qeyd edək ki, aktrisa daha əvvəl aktyor Ryan Reynolds və müxbir Romain Dauriac ilə evli olub.

