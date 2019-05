"Borcun ümumdaxili məhsula olan nisbətlərinin azalması tapşırığı mərhələlərlə icra olunur": Samir Şərifov

"Borc sahəsində görülən tədbirlər öz nəticələrini verməkdədir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən qarşımıza qoyulan borcun ümumdaxili məhsula olan nisbətlərinin azalması tapşırığı mərhələlərlə icra olunur".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Maliyyə naziri Samir Şərifov bildirib. Nazirin sözlərinə görə, artıq bir il ərzində həmin nisbəti təxminən 17 faiz azaltmağa nail olmuşuq:

"Bu gün xarici valyutada ifadə olunan dövlət borcu təxminən 5 faiz azalaraq, 24 faizdən 19 faizə qədər endirilib. Eyni zamanda biz ölkədə daxili borc bazarının da inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Ümumiyyətlə bu sahədə bizim əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, xarici valyutada ifadə olunmuş borcu azaldaraq daha çox onu daxili valyutada olan dövlət borcu ilə əvəzləyək. Hesab edirəm ki, bu bizim borc sahəsində dayanıqlılığımızı xeyli azaldacaq və dünya bazarlarında hər hansı xarici şoklara qarşı müqavimətimizi xeyli möhkəmləndirəcək".

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.