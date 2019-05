Mərkəzi Bank tərəfindən “Tədiyə balansı” haqqında animasiya hazırlanmışdır

21 may 2019-cu il, Bakı: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Prezidentin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiqlənmiş “Maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirilmiş “Maliyyə bazarı iştirakçılarının bilik və bacarıqlarının artırılması” hədəfinin icrası ilə bağlı tədbirlərin dəstəklənməsini cari ildə də davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, maliyyə xidmətləri istehlakçılarının maarifləndirilməsinə yönəlmiş bu tədbirlərin əhatəliliyini təmin etmək üçün müasir intellektual vasitələrdən istifadə olunur. Buna uyğun olaraq, Mərkəzi Bankın əhali arasında apardığı maarifləndirmə işlərinin əhatəsini daha da genişləndirmək üçün istifadəyə verdiyi öz elektron resursu - “Maliyyə savadlılığı” portalında (www.bizimpullar.az) yeni “Tədiyə balansı” haqqında animasiya yerləşdirmişdir. Müxtəlif hədəf qrupların maarifləndirilməsi məqsədilə hazırlanmış animasiyada nümunələr əsasında müəssisə, təşkilat və ailələrin il ərzində xarici ölkələrlə apardığı iqtisadi əməliyyatların uçota alındığı tədiyə balansı haqqında məlumatlar verilir. dəstəklənməsini cari ildə də davam etdirir.

Keçid linki: https://bizimpullar.az/video-126 olan animasiyanın hazırlanmasında əsas məqsəd tədiyə balansı anlayışını izah etməklə, onun strukturu və formalaşması barədə hədəf qruplarını məlumatlandırmaq və bu sahədə savadlılığı artırmaqdır. Mərkəzi Bank tərəfindən istehlakçıların maliyyə savadlılığının artırılması məqsədilə müxtəlif səpkili maarifləndirmə və təbliğat-təşviqat tədbirləri ilə yanaşı “Maliyyə savadlılığı” portalının məzmunu da mütəmadi zənginləşdirilir. Portal vasitəsilə iqtisadiyyat, xüsusilə də maliyyə sahəsində informativ materiallarla, bank xidmətləri və mərkəzi bankçılığa dair izahedici animasiyalarla, virtual muzey və məktəblilər üçün rubrikalarla tanış olmaq, eləcə də iqtisadi məzmunlu oyunlardan və kalkulyatorlardan istifadə etmək mümkündür

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.