Uşağını göstərmədiyi üçün qaynını öldürdü

Türkiyənin Yozqat bölgəsində bölgəsində həyat yoldaşından boşanan T.A 3 yaşlı uşağını görmək üçün həyat yoldaşının ata evinə gedib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, uşağını göstərmədiyi üçün T.A ilə qaynı Şener Arslan arasında mübahisə yaranıb.

Daha sonra T. A silahla Şener Arslanı vuraraq öldürüb. Arslanın cəsədi müayinə üçün Tibb Qurumuna göndərilib.

T. A isə polis tərəfindən saxlanılıb.

Hadisə ilə bağlı istintaq davam edir.

