Bakıda 21 yaşlı oğlan 10-cu mərtəbədən yıxılıb ÖLDÜ

Bakıda 21 yaşlı oğlan 10-cu mərtəbədən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, hadisə dünən saat 15:00 radələrində baş verib. 21 yaşlı Ağstafa rayon sakini Yusifov Yusif Aydın oğlu Nərimanov rayonu, Əliəşrəf Əlizadə 45 ünvanında yerləşən tikilməkdə olan çoxmərtəbəli yaşayış binasının 10-cu mərtəbəsindən yıxılaraq ölüb.

Məlumat əsasında məhkəmə-tibbi və məhkəmə-texniki ekspertlərinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, meyitin daxili müayinə edilməsi təmin edilib.

Fakt üzrə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaqın aparılması rayon prokurorluğuna həvalə edilib.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

Azərbaycan Ordusunun genişmiqyaslı əməliyyat-taktiki təlimləri davam edir



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.