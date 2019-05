"Maliyyə Nazirliyi bu ayın sonuna qədər problemli kreditlərlə bağlı üzərinə düşən öhdəliklərin icrasını təmin edəcək": Samir Şərifov

"Bu ayın sonuna qədər problemli kreditlərlə bağlı Maliyyə Nazirliyinin üzərinə düşən öhdəliklərin icrası təmin ediləcək".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Maliyyə naziri Samir Şərifov bildirib. Nazir bildirib ki, söhbət ilk növbədə xarici valyutada olan kreditlərdən gedir:

"Bununla əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının sifarişləri əsasında lazım olan məbləğ onların müvafiq bank hesablarına köçürülüb. Mayın 28-nə qədər yəqin ki, bu işlər başa çatdırılacaq. Burada söhbət ondan gedir ki, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən bizə sifarişlər təqdim olunur, biz isə o sifarişlərə uyğun olaraq ödənişləri həyata keçiririk".

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ



