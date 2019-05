"İlham Əliyevin rəhbərliyi altında kompleks sosial-iqtisadi islahatlar proqramı həyata keçirilməkdədir": Samir Şərifov

"Son zamanlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında kompleks sosial-iqtisadi islahatlar proqramı həyata keçirilməkdədir. Bu islahatlar proqramının vacib tərkib hissələrindən biri də Dövlət Maliyyə İdarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi islahatıdır".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Maliyyə naziri Samir Şərifov bildirib. Nazirin sözlərinə görə, bunun da vacib elementlərindən biri dövlət borcunun İdarəedilməsi məsələləridir:

"Bildiyiniz kimi, bununla əlaqədar bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. O cümlədən Azərbaycanda 2018-ci ilin büdcə sistemi haqqında qanunvericiliyə qəbul edilmiş düzəlişlər hesabına fiskal büdcə qaydası təsdiq olunub. Eyni zamanda uzunmüddətli dövlət borcunun İdarə edilməsi strategiyası da Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təsdiq edilib. Məhz bu vacib sənədlər çərçivəsində biz həm dövlət maliyyəsinin idarə edilməsini, həm də dövlət borcunun idarə edilməsini bundan sonra da həyata keçirəcəyik".

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ



