Bakıda "Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi üzrə Asiya Regional Forumu" başladı / FOTOLAR

Bakıda Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və Asiya İnkişaf Bankının (AİB) təşkilatçılığı ilə "Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi üzrə Asiya Regional Forumu" öz işinə başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 3 gün davam edəcək Forumda AİB-ə üzv olan ölkələrin və beynəlxalq maliyyə qurumlarının dövlət borcunun idarə edilməsi sahəsində 100-dən çox yüksək vəzifəli nümayəndələri və ekspertləri iştirak edir.

Forumun gündəliyinə "Mövcud makroiqtisadi şəraitdə borcun idarə edilməsi üzrə effektiv strategiyalar", "Borcun idarə edilməsi və monetar siyasətin effektiv əlaqələndirilməsinin əsası", "Dövlət borcunun idarə edilməsinə nəzarət" və digər məsələləri əhatə edən sessiyalar daxildir.

Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən hər il seçilmiş üzv ölkə ilə əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən "Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi üzrə Asiya Regional Forumu"nun təşkil edilməsində məqsəd dövlət borcunun idarə edilməsi sahəsində qabaqcıl təcrübələnin üzv ölkələrin nümayəndələri ilə paylaşılmasını təmin etməkdir.

" Dövlət Borcunun İdarə Edilməsi üzrə 2019-cu il Asiya Regional Forumu"nun ölkəmizdə keçirilməsi dövlət borcunun idarə edilməsi sahəsində həyata keçirilən islahatların, dövlət borcunun idarə edilməsi strategiyasının, habelə Azərbaycan Respublikasının bu sahəyə verdiyi önəmin beynəlxalq maliyyə ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasına əhəmiyyətli töhfə verəcək.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ



