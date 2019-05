Xlor hücumuna məruz qalan qız köhnə görünüşünə qayıtmaq üçün müailəcəyə başladı

Türkiyənin Hatay bögəsində məktəbdən evinə gedərkən xlor hücumuna məruz qalan 19 yaşlı Berfin Özdek estetik əməliyyatla öz görünüşünə qayıdacağı günü həyəcanla gözləyir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, üzünə tökülən xlor səbəbilə həyatı kabusa çevrilən Berfin Özkin başına gələn hadisəyə Səhiyyə Nazirliyi biganə qalmayıb.

Xlorun təsiri ilə üzünün bir hissəsi yanan, sağ gözünü itirən və digər gözündə qismən görmə zəifliyi yaranan Özekin 120 min manatlıq əməliyyat xərcləri Səhiyyə Nazirliyinin cəhdləri nəticəsində Muğlanın Bodrum bölgəsində özəl bir xəstəxana tərəfindən qarşılanacaq. Özek və ailəsi Ramazan bayramından sonra başlayacaq müalicə prosesinə hazırlaşır. 1.5 ildə 5 əməliyyat keçirməsi gözlənilən Berfinin tək istəyi isə köhnə görünüşünə qayıtmaqdır.

