"Formula 1"in əfsanəvi pilotlarından avstraliyalı Niki Lauda 70 yaşında vəfat edib.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, bu barədə pilotun ailəsi məlumat verib.

Məlum olub ki, son illər sağlamlıq problemləri yaşan idmançıya 8 ay əvvəl ağciyər transplantasiyası edilib.

Motor idmanlarının ən tanınmışları arasında yer alan Lauda "Ferrari" ilə 1975 və 1977-ci ildə, "McLaren" ilə 1984-cü ildə "Formula 1" çempionluğunu yaşayıb.

