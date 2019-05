Aparıcı Elgiz Əkbərə izləyicilər "don vurmuş armud" deyib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ARB -Tv-də yayımlanan "Səhər-Səhər" verilişinin efirində aparıcı özü danışıb.

Aparıcı "bir dəfə Əli Mirəliyev haqqında nəsə yazmışdım, nəsə tənqid eləmişəm. Oturub oxuyurdum, bir də gördüm izləyicilərdən biri yazıb ki, "Pah Əli mənə nə deyir" özü don vurmuş armuda oxşayır." deyə bildirib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

