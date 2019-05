Bu qadına bütün hovuzlara girmək qadağan edildi! - Səbəbi hər kəsi şok edir

İngiltərədə yaşayan 29 yaşlı Becky Allen adlı qadına şəhərin bütün üzgüçülük hovuzlarına girmək qadağan edilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bunun səbəbi isə qadının hovuzlara dəniz qızı quyruğu taxaraq girməsidir.

Becky Allen dəniz qızı quyruğunu taxmağı və onunla üzməyi sevir. Bu səbəblə şəhərin bütün hovuzları ona və dostlarına hovuzlara dəniz qızı quyruğunu taxıb, girmələrini qadağan edib.

29 yaşlı gənc qadın tək seçimin dənizdə üzmək olduğunu, amma dənizdə təhlükənin daha yüksək olduğunu və bu səbəblə riskə girdiyini deyib. Becky yaşadığı şəhərin bu mövzu ilə bağlı geridə qaldıqlarını və dəniz qızlarına digər şəhərlərdən daha pis davrandılarını da bildirib.

