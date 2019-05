​"Sahibkarlıq subyektlərinin sayı son 15 il ərzində 4,3 dəfə artıb": Məmməd Musayev

"Sahibkarlığa dövlət dəstəyi tədbirləri nəticəsində sahibkarlıq subyektlərinin sayı son 15 il ərzində 4,3 dəfə artıb".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Menecment İnnovasiya Forumunda çıxışı zamanı Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Məmməd Musayev bildirib. Onun sözlərinə görə, ümumi daxili məhsulda özəl sektorun xüsusi çəkisi 83 faizi, məşğulluqda isə 75 faizi ötüb:

"Bu göstəricilərdə keyfiyyətli idarəetmənin və nəticədə yüksək rəqabət qabiliyyətli məhsul və xidmətlərin payının yüksəlməsi üçün idarəetmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyac var. Bu baxımdan Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən “Menecment və İnnovasiya Forumu” önəmli əhəmiyyət daşıyır və inanıram ki, bugünkü Forum milli inkişaf prioritetlərinə və zamanın çağırışlarına uyğun müzakirələri, gəlcəyə yönəlmiş təklifləri ilə bütün ölkəmiz üçün səmərəli və əhəmiyyətli olacaq".

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ



