"Məşğulluqda özəl sektor 76 faiz təşkil edib": Sahib Məmmədov

"Müəssisələrdə menecment-marketinq işlərinin təşkili innovasiyaların, yeni texnologiyaların tətbiqi vasitəsilə iqtisadi səmərənin artırılması, rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul istehsalı və bu məhsulların ixracı əsas aktual məsələlərdən biridir".



Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Menecment İnnovasiya Forumunda çıxış edən İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə dövlət lazımi tədbirləri həyata keçirir: "Xüsusilə sahibkarlığın inkişafı sahəsində həyata keçirilən islahatlar, qəbul edilən strateji qərarlar bu gün özəl sektorun ümumdaxili məhsulda payının 85 faizə çatması, eyni zamanda məşğulluqda özəl sektorun 76 faiz təşkil etməsinə səbəb olub.

Bu gün ölkədə formalaşmış iqtisadi potensialda sahibkarların rolu danılmazdır. Onların istehsal etdikləri məhsullar, göstərdikləri xidmətlər həm daxili istehlak bazarını təmin etməklə yanaşı, eyni zamanda xaricə ixrac olunur ki, bu da sözsüz ki, ölkəyə əlavə valyuta axını üçün zəmin yaradır".

