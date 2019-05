O da evlənir? - Baxın kimlə...

Sosial media fenomeni və “Youtuber” Danla Bilic “İnstagram” hesabından etdiyi paylaşımla izləyicilərini təəccübləndirib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Danla Bilic sevgilisi Berat Demirdən ötən il ayrılıb, amma cütlük bu ayrılığa sadəcə beş ay dayana bilib.

Sevgilisi ilə yenidən barışan fenomen ötən axşam “İnstagram” hesabından foto paylaşaraq evlənəcəklərini bildirib, amma bu zarafat məqsədli olub.

Qeyd edək ki, Danlanın “İnstagram”da 3.4 milyon “Youtube”da 2 milyon izləyicisi var.

