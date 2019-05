BŞİH-dən “"Tarqovı" xəbərlərinə - Münasibət

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mayın 25-dən 31-nə qədər “Tarqovı”ya yerli sakinlərin buraxılmamasına münasibət bildirib.

Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İsrafil Kərimov açıqlamasında qeyd edib ki, bu barədə mətbuatda verilən məlumatlar həqiqətə uyğun deyildir və hər hansı məhdudiyyət tətbiq edilməyib.

Belə məlumatlar şəbəkə təxribatı xarakteri daşıyır.

Futbol kütlələrin baxdığı, azarkeşlik etdiyi oyundur. Onu hamı sevir və hər hansı məhdudiyyət yol verilməzdir. Əksinə həmin gün şəhərdə bayram əhval-ruhiyyəsi hökm sürəcək, müxtəlif tədbirlər keçiriləcəkdir.

