Bakıda Menecment və İnnovasiya Forumu keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, forumla bağlı jurnalistlərə açıqlama verən Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının menecment kommisiyasının sədri Elvin Mahmudov bildirib ki, forumu təşkil etməkdə əsas məqsəd Azərbaycanda menecmentin, sahibkarlıq inkişafına töhfə verməkdir:

"Qeyd etmək istəyirəm ki, Sahibkar Konfederasiyası tərkibində yaradılmış Menecment Komissiyasının əsas məqsədi də Azərbaycanda menecment sahəsində dünya standartlarının tətbiqidir. Bu tədbiri keçirməkdə məqsəd menecment sahəsinə töhfə verməkdir. Amma bu töhfə tək bir tədbir keçirməklə mümkün deyil. Bunun üçün təbii ki, ardıcıl forumlar və digər proqramlar həyata keçirməliyik. Forum bizim başlanğıc nöqtəmizdir, bundan sonra ardıcıl olaraq fəaliyyətimizi geniş ictimaiyyətə çatdıracağıq".

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ



