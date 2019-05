""Diqlas"dakı yanğınla bağlı ayrılan vəsait sahibkarlıq subyektlərinə təqdim olunub": Sahib Məmmədov

""Diqlas” ticarət mərkəzində baş verən yanğınla bağlı ayrılan vəsait sahibkarlıq subyektlərinə seçilmiş banklar vasitəsilə artıq təqdim olunub".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov bildirib.

Onun sözlərinə görə, sahibkarlara dəyən ziyanın inventarizasiyası başa çatdırılıb və hazırda istintaq prosesi davam edir:

"Biz istintaqın nəticəsini gözləməliyik".

Nazir müavini sahibkarların belə hallardan sığortalanması ilə bağlı açıqlamasında qeyd edib ki, bu proseslər sığorta mexanizmləri ilə tənzimlənir və belə hallar baş verdikdə sığorta mexanizmləri isə düşür və sahibkarlıq subyektlərinə sığorta şirkətləri tərəfindən dəyən ziyan ödənilir:

"Sözsüz ki, Azərbaycanda bu sahədə də qanunvericilik əsasları mövcuddur və qanunvericilikdə bu məsələlər nəzərə alınıb. Sahibkarlarımıza tövsiyəmiz odur ki, öz əmlaklarını sığortalasınlar ki, gələcəkdə belə hallarla üzləşməsinlər".

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ



