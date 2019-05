Əfqanıstanın güc strukturlarının Qəzni vilayətində həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı radikal "Taliban" hərəkatının azı 42 yaraqlısı məhv edilib.

Bu barədə Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir.

Əfqanıstan hökumətinin nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə, əməliyyat dünən gecə aviasiyanın dəstəyi ilə keçirilib.

O əlavə edib ki, öldürülmüş 42 silahlı arasında "Taliban" komandiri və vətəndaşlığı dəqiq bilinməyən altı əcnəbi olub.

