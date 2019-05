BŞBPİ-dən müğənni Kərimin döyülməsi ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi (BŞBPİ) müğənni Kərim Abbasovun döyülməsi barədə xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İdarənin sözçüsü, polis mayoru Elşad Hacıyev “Report”a bildirib ki, faktla bağlı Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin Təhqiqat şöbəsində araşdırma aparılır. K.Abbasovu döydüyü deyilən Elvin Ramazanov müəyyən olunaraq idarəyə dəvət olunub və onun izahatı alınıb.

E.Hacıyev əlavə edib ki, E.Ramazanov polis əməkdaşı deyil: "Onun polis olması barədə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir".

Fakt üzrə təhqiqat araşdırmaları davam etdirilir.

