Hər cümləsi iyrənc - 11 yaşlı qızına açıq-saçıq video izlətdirdi sonra isə... / FOTO

Türkiyədə İsgəndər adlı şəxs 11 yaşlı qızına açıq-saçıq video izlətdirib.

Metbuat.az yerli DHA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, məsələ barədə qızın anası polisə şikayət edib. Ata dərhal nəzarətə götürülüb. Hələlik ona bir ay iş kəsilib.

Məsələ barədə məhkəmə prosesi davam edir. Qız ifadəsində atasının ona açıq-saçıq video izlətdiyini təsdiq edib.

İttihamçı tərəfin vəkili ata üçün 30 il həbs cəzası istəyir. Ana iddia edir ki, ata qızına qarşı qeyri etik davranışlar da sərgiləyib. İsgəndər isə iddiaları təkzib edir.

Metbuat.az

