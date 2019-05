Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ali Radanın buraxılması haqqında fərman imzalayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, fərmana əsasən iyulun 21-də parlamentə növbədənkənar seçkilər keçiriləcək.

Fərmandan sonra V.Zelenski parlamentin sədri Andrey Parubiyə seçkilər barədə qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi üçün Ali Radada növbədənkənar iclas keçimək barədə müraciət ünvanlayıb.

İclasın sabah keçirilməsi nəzərdə tutulur.

