Məşhur aktrisa Elle Fanninq qatıldığı ziyafətdə anidən yerə yıxılıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, qırmızı xalıda göz oxşayan aktrisanın ürəyi gedib.

21 yaşlı Elle belini daha incə göstərməsi üçün olduqca dar geyim seçib. Bu da onun ürəyinin getməsinə səbəb olub.

