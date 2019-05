Bakıda yeniyetmə qız itkin düşüb.

Metbuat.az-ın Trendə istinadən məlumatına görə, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində baş verib.

Sulutəpə qəsəbəsi, R.Allahverdiyev küçəsi 11-ci döngədə yaşayan, 2002-ci il təvəllüdlü Əliyeva Aytac İlqar qızı mayın 18-də səhər saat 9 radələrində yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

