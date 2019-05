Balet, kamaz sürücüsü , satıcı – Məşhurların ilk peşələri

Heç kəs doğulduğu gündən məşhur deyil. Tanınmışların ilk peşələri sizi çox təəccübləndirəcək.

Metbuat.az məşhurların maraqlı peşələrini təqdim edir:

Ercan Kesal – Həkim

“Çukur” serialının “İdris babası” aktyorluğa başlamadan əvvəl dövlət xəstəxanasında həkim olaraq işləyib.

Halit Ergenç- Balet

Aktyor məşhur olmadan əvvəl balet idi.

Madonna –Kassir

Pop musiqisinin kraliçası olan məşhur müğənni kassir olaraq işləyib.

Mabel Matiz –Diş həkimi



Donald Trump –Şüşə toplayan

ABŞ-ın “əmlak kralı” olaraq məşhurlaşan milyarderi Donald Trump daha əvvəllər boş şüşə və metal içki qutuları toplayıb.

Brad Pitt –Özəl sürücü

Brad Pitt Hollywoodun ən tanınmış aktyorlarından birisidir. Məşhur olmadan əvvəl isə özəl sürücü kimi işləyib.

Johnny Depp –Satıcı

Məşhur olmadan əvvəl aktyor telefon jetonu sataraq pul qazanıb.

Elvis Presley –Kamaz sürücüsü



