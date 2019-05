Sən bir mənim verilişimə belə açıq-saçıq geyinirsən.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Zaur Kamal "Ay Zaur"un efirində müğənni Xatirə İslama deyib.

Müğənninin aparıcının sözlərinə reaksiyası onu geyiminə görə tənqid edənləri daha da qızılandıracaq:

"Doğurdan deyirsən? Mən belə geyinirəm ki, veriliş şən keçsin (gülür).

Mənim nə xoşuma gəlirsə, onu həmən geyinməliyəm. Danışırlar, mən də qulaq asıram onlara. Çalışdığım qədər qulaq asmıram"./ Milli.Az

