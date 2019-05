Bakıda 24 yaşlı qız 7 minə yaxın pul götürərək evdən çıxıb - Axtarılır

Bakıda 24 yaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, Xətai rayonu, Neapol küçəsi, ev 5, mənzil 75-də yaşayan 24 yaşlı Əliyeva Kəmalə Təvəkkül qızı özünəməxsus şəxsiyyət vəsiqəsini, geyim əşyasını, 3 000 ABŞ dolları və 2000 AZN məbləğdə pul götürərək evdən çıxıb və geri qayıtmayaraq itkin düşüb.

Bu barədə qızın bacısı Əliyeva Aynur Təvəkkül qızı Xətai RPİ-nin 34-cü PB-nə ərizə ilə müraciət edib.

Fakta görə, Xətai rayon polis idarəsinin 34-cü polis şöbəsində araşdırma aparılır.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

