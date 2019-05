Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu "IAP" ilə əməkdaşlığı uğurla davam etdirir

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun təşkilati üzvü və çoxsaylı prokurorluq əməkdaşlarının fərdi üzvü olduğu, dünya prokurorlarını eyni qurumda birləşdirən Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir.

Azərbaycan Prokurorluğu ilə qurulmuş sıx əməkdaşlıq məsələlərinin gələcək inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi məqsədi ilə Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının İcraçı direktoru xanım Yanne Holst mayın 21-də Baş prokuror Zakir Qaralovun dəvəti ilə ölkəmizə səfər etmişdir.

Səfər zamanı Yanne Holst Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında Assosiyasiyaya fərdi üzv qəbul edilmiş gənc prokurorluq əməkdaşları ilə görüşmüşdür.

Tədbirdə Baş prokurorun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiyasiyasının vitse-prezidenti Kamran Əliyev BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasında məşvərətçi statusa malik olan və 100-dən çox dövləti özündə birləşdirən Assosiasiya ilə Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanları arasında səmərəli əməkdaşlığın dinamik inkişaf etdiyini qeyd etmiş, ölkəmizin qurumun fəaliyyətinə verdiyi töhfələri və göstərdiyi dəstəyi xüsusi vurğulamışdır.

Assosiyasiyanın yeni üzvləri ilə görüşdə çıxış edən Yanne Holst təmsil etdiyi qurumun fəaliyyət istiqamətləri və iş prinsipləri barəsində məlumat vermiş, gənc əməkdaşlara öz xidməti fəaliyyətləri zamanı təşkilatın imkanlarından faydalanmağın yollarını izah etmiş, onları maraqlandıran sualları cavablandırmışdır.

Sonda Assosiasiyaya qəbul edilmiş yeni üzvlərə qurumun üzvlük vəsiqələri təqdim edilmişdir.

