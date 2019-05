Mənzil bazarında vəziyyət necədir? - ŞƏRH

"Daşınmaz əmlak, xüsusən mənzil bazarında vəziyyət stabildir, ciddi qiymət dəyişimləri yoxdur".

Bunu "Əmlak Bazarı İştirakçıları" İB-nin sədri Ramil Osmanov Metbuat.az-a açıqlamasında deyib. O bildirib ki, bunun əsas səbəbləri Azərbaycan iqtisadiyyatında qeydə alınan tendensiyalarla bağlıdır.

Ekspertin sözlərinə görə, konkret desək, inzibati qərarlar nəticəsində bazara pul axınlarının həcmi azalıb. Bu azalma da təbii olaraq daşınmaz əmlak bazarına da təsir göstərib.

Ramil Osmanov deyib ki, mənzil bazarında qiymət artımları olmadığı kimi tələb və təkliflər strukturunda da əhəmiyyətli dəyişiklik yoxdur. Hətta bir qədər tələbin azalması müşahidə olunur. Bu da ipoteka kreditlərinin qismən azalması fonunda baş verir. Çünki ipoteka kreditləri nəticəsində bazara müəyyən qədər pul axınları baş verib. Hazırda ipoteka kreditlərində də azalmalar müşahidə olunmaqdadır.

Kirayə mənzillər məsələsinə də toxunan əmlak eksperti bildirib ki, kirayə mənzil bazarında qarşıdakı aylarda daha çox təkliflərin artdığını, qiymətlərin azaldığını müşahidə edəcəyik. Tələbələr tədris ilini bitirib regionlara üz tutacaqlar, bu da təbii olaraq kirayə mənzillərin qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Bu proses iyun ayının sonlarına doğru baş verəcək. 2 aylıq müddətdən sonra yeni tədris ilinin başlanması ilə qiymətlərin də artımı gözlənilir.

Ekspertin sözlərinə görə, bütövlükdə daşınmaz əmlak bazarının bütün seqmentlərində vəziyyət oxşardır. Hazırda mənzil alıcılarının tələblərinə cavab verən daha çox ucuz mənzillərdir. Mənzil alqı-satqısındakı ipoteka kreditləri bazara müəyyən qədər təsir göstərə bilib.



Torpaq sahələrinə gəldikdə isə, ekspert deyib ki, əhali şəhərə qismən yaxın olan Masazır, Xırdalan, Ramana ərazilərinə üstünlük verirlər. Yay mövsümi gəldiyi üçün bağ ərazilərində də aktivlik var, bu aktivlik hələ ki, qiymətə təsir edəcək qüvvədə deyil.

