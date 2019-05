Bu şəxslər ali məktəblərə imtahansız qəbul olunacaq - TƏSDİQLƏNDİ

Baş nazir Novruz Məmmədov ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul şərtlərini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat Nazirlər Kabinetinin saytında yerləşdirilib.

Sənəddə beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramları üzrə təhsil almış abituriyentlərin, eləcə də beynəlxalq və respublika fənn olimpiadalarının, beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyahısı və onların qaliblərinin ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul şərtləri açıqlanıb.

Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

