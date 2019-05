Ofisdən pul oğurlandı - Gəncədə

Gəncədə ofisdən 7 min dollar və 200 avro oğurlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, oğurluq etdiyinə görə tutulmuş R.İbişovun ətrafında Nizami (Gəncə) Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun yanvarın 26-na keçən gecə Gəncə şəhəri H.Əliyev küçəsindəki ofislərin birindən 7000 ABŞ dolları və 200 avro oğurlaması da müəyyən edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

