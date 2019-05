Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov ilə Gürcüstan Xarici İşlər nazirinin müavini Laşa Darsaliyanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan və Gürcüstan arasında dövlət sərhədlərinin delimitasiyası ilə bağlı Komissiyanın növbəti iclası Bakı şəhərində keçiriləcək.

XİN-dən Azvision.az -a verilən məlumata görə, iclas cari ilin 23-24 may tarixlərində baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.